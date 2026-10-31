Украина лишилась крупнейшей сети АЗС: Хакеры уничтожили всю систему, сервисы недоступны Фото: REUTERS.

На Украине одна из крупнейших сетей автозаправочных станций WOG перестала работать после масштабной хакерской атаки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 31 октября инфраструктуру компании атаковали хакерские группировки INTEID, KODESLAV и C.D.C. В результате оказались недоступны онлайн-сервисы сети, включая мобильное приложение и систему оплаты топлива.

Как утверждает SHOT, миллионы пользователей столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться услугами компании. Клиенты не могут войти в приложение, оплатить бензин онлайн или банковской картой. На затронутых заправках принимают только наличные деньги. Кроме того, автомобилисты лишились возможности заранее проверить наличие нужного топлива.

Сбои зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины. В частности, проблемы возникли в Киеве и области, Одессе, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Кропивницком и Черновцах. Также пострадали АЗС в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По информации канала, сайт WOG оказался недоступен и из нескольких точек за пределами Украины.

Ранее пророссийский хакер PalachPro атаковал серверы украинской компании Dolya Communication System, поставляющей средства связи и товары военного назначения для ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины. В результате DDoS-атаки также перестал работать военный мессенджер Sonata. По словам хакера, сбой привел к нарушениям служебных каналов связи украинских силовиков и проблемам с обслуживанием клиентов компании.

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