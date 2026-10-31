Когда пройдет прощание с Валерием Лысенко из «Мистера Твистера»: названы дата и время. Фото: vk.ru/mistertwisterband

Прощание с одним из основателей рокабилли-группы «Мистер Твистер», певцом и барабанщиком Валерием Лысенко, известным под псевдонимом Еж, состоится 2 ноября в Москве. Об этом сообщили представители музыкального коллектива на официальной странице во «ВКонтакте».

Церемония пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках по адресу: улица Юности, дом 17. Начало запланировано на 11:00.

«Прощание с Валерием состоится в понедельник, 2 ноября 2026 года», — говорится в сообщении группы.

Лысенко был одним из основателей «Мистера Твистера», появившегося в 1985 году. Коллектив стал одним из первых исполнителей рокабилли в СССР. Музыкант выступал в составе группы на протяжении нескольких десятилетий, совмещая вокал с игрой на ударных инструментах.

Ранее KP.RU сообщала о смерти Валерия Лысенко в возрасте 65 лет. Музыкант ушел из жизни 27 октября в результате несчастного случая. По сведениям его окружения, обстоятельства произошедшего выясняются. Известно также, что в 2025 году артист перенес инсульт, после которого прошел реабилитацию и вернулся к выступлениям.