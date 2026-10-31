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НовостиПолитика31 октября 2026 14:36

ВС России поразили судно с грузами ВСУ на переходе морем в районе Одессы

Армия России поразила сухогруз в 37 км южнее Одессы, перевозивший грузы военного назначения для ВСУ
Мария МАМАЕВА
Pоссийская армия продолжает наносить удары беспилотниками по кораблям, которые используются в интересах ВСУ

Pоссийская армия продолжает наносить удары беспилотниками по кораблям, которые используются в интересах ВСУ

Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие поразили судно, перевозившее грузы для Вооруженных сил Украины в акватории в районе Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», - сообщает ведомство.

Как заявили в Минобороны РФ, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по кораблям, которые используются в интересах ВСУ для перевозки грузов военного назначения по морю.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России поразили на переходе в акватории Черного моря судно, которое доставляло военные грузы и двойного назначения для нужд киевского режима. Удар по сухогрузу был нанесен в 30 километрах южнее Одессы.