ВС России поразили судно с грузами ВСУ на переходе морем в районе Одессы

Pоссийская армия продолжает наносить удары беспилотниками по кораблям, которые используются в интересах ВСУ Фото: REUTERS.

Российские военнослужащие поразили судно, перевозившее грузы для Вооруженных сил Украины в акватории в районе Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», - сообщает ведомство.

Как заявили в Минобороны РФ, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по кораблям, которые используются в интересах ВСУ для перевозки грузов военного назначения по морю.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России поразили на переходе в акватории Черного моря судно, которое доставляло военные грузы и двойного назначения для нужд киевского режима. Удар по сухогрузу был нанесен в 30 километрах южнее Одессы.