«Папа всё уладил»: Чем закончилось дело с кражей денег Даны Борисовой ее дочерью

Дана Борисова с дочкой Полиной Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дана Борисова забрала из полиции заявление о краже 120 тысяч рублей, в которой обвиняла 19-летнюю дочь Полину Аксёнову. О своём решении телеведущая рассказала «СтарХиту».

По словам Борисовой, Полина взяла из комода крупную сумму и ушла, чтобы снять квартиру. Телеведущая обратилась в полицию. Поначалу сотрудники МВД отговаривали её от подписания документов, но обида взяла своё — Полине грозил срок до пяти лет. Дочь в ответ заявила, что мать выдумала историю ради внимания, и отказалась называть себя воровкой.

В итоге Борисова отозвала заявление, испугавшись, что уголовное преследование сломает дочери жизнь. По словам ведущей, «папа всё уладил». Сама Полина, отметила Борисова, восприняла это как должное и даже не сказала «спасибо». О примирении речи пока не идёт. Девушка заявила, что после пережитого унижения не готова возобновлять общение с родительницей.

Ранее Дана Борисова рассказывала, что у неё идеальные отношения с отцом её дочери Полины. По словам ведущей, в мае у мужчины родился сын — Полинин братик, и девушка очень счастлива, что у неё теперь есть маленький брат.