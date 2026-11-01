Землю накрыла внезапная магнитная буря: чем все кончилось Фото: REUTERS.

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю вечером 31 октября и достигшая уровня G2, полностью завершилась. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По данным специалистов, геомагнитная обстановка на планете стабилизировалась. В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на отметке «штиль».

Примечательно, что буря началась вопреки прогнозам ученых. Изначально специалисты не ожидали серьезных геомагнитных возмущений в ближайшие два дня, несмотря на воздействие потока солнечной плазмы из корональной дыры.

Вечером в субботу магнитная активность неожиданно достигла слабого уровня G1, после чего усилилась до G2. Всего шкала магнитных бурь включает пять уровней, где G1 соответствует слабым возмущениям, а G5 — экстремально сильным.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали о приближении к Земле потока плазмы из крупной корональной дыры на Солнце. По расчетам ученых, геомагнитная активность должна была усилиться в ночь на 31 октября. При этом точное время начала бури зависело от момента столкновения магнитосферы Земли с потоком солнечного вещества.