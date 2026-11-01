Под видом сервиса «ГЛОНАСС» мошенники создали опасный сайт: как не потерять данные

«ГЛОНАСС» выявил мошеннический сайт для регистрации дронов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

АО «ГЛОНАСС» обнаружило мошеннический сайт, который имитирует сервис подключения беспилотников к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Размещенная на поддельном ресурсе информация о регистрации через портал «Госуслуги» не имеет отношения к оператору системы. Подключить беспилотные воздушные суда можно только через официальный сервис nebo.aoglonass.ru.

В «ГЛОНАСС» призвали не переходить по подозрительной ссылке и не вводить на поддельном сайте данные от «Госуслуг», банковские реквизиты, паспортные сведения, СМС-коды и информацию о беспилотниках.

Если пользователь подозревает, что его данные могли попасть к мошенникам, ему рекомендуют немедленно сменить пароль от «Госуслуг», проверить активные сеансы и включить двухфакторную аутентификацию. Информацию о фишинговом ресурсе компания уже направила в надзорные органы.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали атаковать россиян, которым предстоит менять паспорт в 20 или 45 лет. Аферисты создают сайты, копирующие порталы МФЦ, и пытаются получить номера телефонов и коды из СМС.