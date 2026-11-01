Юрист дал совет, как оформить перерасчет, если из крана течет теплая вода, а не горячая

Юрист Костин: для оформления перерасчета за теплую воду из крана нужен акт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Руководитель юридического агентства Дмитрий Костин рассказал, как добиться перерасчета за горячую воду, когда из крана она течет еле теплой.

Чаще всего на отклонения температуры жалуются жители домов до 2000 года постройки. Но проблема бывает и в новостройках.

Важно понимать, что кипяток температурой 100 градусов течь из крана не будет, но минимальная температура в «горячем кране» может быть 60 градусов. А вот максимальная — 75 градусов.

- Допускается, чтобы днем температура опускалась до 58 градусов, перерасчет в таком случае не полагается, - говорит NEWS.ru юрист.

А вот если горячая вода имеет температуру ниже 40 градусов, каждый час подачи оплачивается по тарифу холодного водоснабжения, а не горячего.

Порядок перерасчета прописан в правилах, утвержденных постановлением правительства РФ №354. Но прежде, чем требовать перерасчета, нужно собрать доказательства.

Для начала открыть кран с горячей водой и дать ей сойти, затем набрать любую емкость и измерить ее термометром. Зафиксировав температуру, можно писать жалобу в управляющую компанию и требовать перерасчета. В течении двух часов после обращения УК должна направить специалиста для проверки.

Он составит два акта о наличии нарушения. В первом акте должно быть указано начало периода, когда температура отклонилась от нормы.

Во втором — что подача горячей воды восстановлена. И именно указанный период подлежит пересчету платы. Но вся квитанция за горячее водоснабжение не обнуляется, а именно пересчитывается на период отклонения.

В случае отказа в перерасчете необходимо обратиться в Госжилинспекцию. К жалобе нужно приложить акт, копию заявления и, если имеется, ответ исполнителя.

Перерасчет нельзя требовать, если произошла авария на тупиковой магистрали, были плановые профилактические работы или воду просто отключили на два часа.