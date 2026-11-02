Волна массовых расстрелов в США на Хэллоуин: более 10 погибших и 90 раненых

Десятки человек погибли и получили ранения в перестрелках в дни Хэллоуина в США Фото: REUTERS.

Выходные, приуроченные к празднованию Хэллоуина, обернулись серией массовых расстрелов в США. Согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive и подсчетам телеканала CNN, в результате многочисленных инцидентов с применением огнестрельного оружия по всей стране по меньшей мере 13 человек погибли, еще 92 получили ранения различной степени тяжести.

Волна насилия охватила праздничные мероприятия, спортивные матчи и студенческие вечеринки в десятках штатов, включая Калифорнию, Алабаму, Делавэр, Мичиган, Канзас, Техас, Иллинойс, Индиану, Миссисипи и Флориду.

Один из первых резонансных трагических инцидентов произошел в магазине праздничных костюмов Spirit Halloween в калифорнийском Фэрфилде, где жертвой стрельбы стала 31-летняя беременная женщина, еще шесть человек пострадали. В Далласе (штат Техас) серия из трех перестрелок в развлекательном районе Дип-Эллум унесла жизни четырех человек, 15 получили ранения. В Делавэре зафиксировали два массовых расстрела за ночь, один из которых произошел в непосредственной близости от территории местного университета.

Правоохранительные органы и региональные власти проводят расследования и массовые задержания подозреваемых, отмечая, что причиной большинства инцидентов стали бытовые конфликты и драки, переросшие в применение нелегального оружия. По данным Gun Violence Archive, с начала года в США зафиксировано уже почти 400 случаев массовой стрельбы.

Напомним, перестрелки в Хэллоуин стали своего рода печальной традицией в США. В прошлом году более 100 американцев погибли во время празднования Хэллоуина.