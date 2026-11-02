Захарова: военные авантюры против Ирана не сломят его стремление к независимости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Военные авантюры против Ирана не смогут сломить волю иранского народа в отстаивании собственной независимости. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

«Трагический опыт последних месяцев убеждает, что военные авантюры, сеющие смерть и разрушения в Иране, бессильны сломить волю иранцев отстаивать суверенитет и независимость своей страны. Тем, кто сегодня грозит новыми ударами, стоит над этим задуматься», - сказала дипломат.

Захарова призвала нарастить дипломатическую работу по нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По ее мнению, только мирным путем можно урегулировать конфликт.

Тем временем США не спешат заканчивать войну с Ираном. На днях глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Штаты все еще думают над двумя вариантами: быстро завершить бои или подождать, пока страна сама угаснет.