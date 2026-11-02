Литовский наёмник ВСУ Лауринас Балтрунас приговорён в ДНР к 18 годам колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Гражданин Литвы Лауринас Балтрунас приговорен в ДНР к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в наемничестве и обучении других наемников в интересах украинских вооруженных формирований. Соответствующее сообщение поступило от Следственного комитета России. Осужденный уже объявлен в международный розыск.

Судом Балтрунас признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и части 1 статьи 359 УК РФ (обучение наемника).

Литовец прибыл на Украину в марте 2022 года, прошел военную подготовку и получил оружие. С марта 2022 по май 2026 он участвовал в боях против российских военных в 475-м полку ВСУ за денежное вознаграждение. Также он обучал наемников стрельбе, первой помощи и минно-взрывному делу.

Ранее KP.RU сообщил, что суд заочно приговорил к 14 годам строгого режима испанского наемника ВСУ Абраама Пардо Роблеса. Весной 2023 года он прибыл на Украину и вступил в интернациональную бригаду, участвуя в боях против ВС РФ до июня 2026 года.