Британец думал, что у него камни в почках, а там была опухоль с футбольный мяч. Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Житель британского Мач-Хадхэма Саймон Уайт обратился к врачу с болями в животе, полагая, что у него камни в почках, — но обследование выявило редкую форму рака и опухоль размером с футбольный мяч. Об этом пишет Mirror.

В 2024 году мужчина пожаловался лечащему врачу на боли в животе. Уролог заподозрил у 60-летнего мужчины саркому и направил его в Королевскую больницу Марсден в Лондоне. Диагноз подтвердился: лейомиосаркома мягких тканей, прикреплённая к нижней полой вене. В Англии фиксируют в среднем 525 таких случаев в год, но столь сложные, по словам врачей, встречаются раз в год, пишет издание.

«Когда мне сказали, что это саркома, я чуть не упал в обморок», — вспоминает Саймон.

В октябре 2024 года прошла шестичасовая операция: опухоль размером с футбольный мяч, которая росла на протяжении года, удалили. Сейчас у Саймона нет рака, он вернулся к работе бухгалтером.

«Можно вылечиться от рака, но ты все равно останешься онкологическим больным. Рак меняет приоритеты в жизни», — признаётся Саймон.

Ранее Mirror публиковало историю 66-летнего Квентина Уэбба из Рикмансворта (Хартфордшир) — пример того, как поздняя диагностика едва не стоила человеку жизни.