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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 12:19

В России произошло 543 ДТП за минувшие выходные, погибли 73 человека

660 человек пострадали в ДТП за выходные
Семен ЗИМИН
В России произошло 543 ДТП за минувшие выходные, погибли 73 человека

В России произошло 543 ДТП за минувшие выходные, погибли 73 человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За минувшие выходные на дорогах страны произошло 543 аварии, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. Жертвами стали 73 человека, еще 660 получили травмы. Большинство погибших — 58 — были водителями и пассажирами.

В 26 ДТП попали автобусы: четыре человека погибли, 33 пострадали, включая одного ребенка. В 18 случаях виноваты водители других машин, грубо нарушившие правила.

Страшная статистика и по пешеходам: 124 наезда, 15 погибших, 113 раненых. Среди пострадавших 17 детей, 11 из них попали под колеса вне «зебры». Всего 46 аварий случились на переходах, 78 — вне их.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 67 ДТП: 69 детей пострадали, двое погибли. В Самарской области 31-летний водитель кроссовера вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой — погибли 43-летний мужчина и его 10-летний сын. В Ленинградской области перевернулся квадроцикл: погиб 11-летний сын водителя.

Ранее KP.RU рассказывал, как муж посадил жену за собой на мотоцикл. Эта поездка оказалась для нее последней в жизни — они попали в ДТП в Свердловской области.