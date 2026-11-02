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НовостиВ мире2 ноября 2026 12:22

Стубб: Финляндия начала реализацию инициативы Франции по ядерному сдерживанию

Стубб заявил, что Финляндия со всей серьезностью относится к сотрудничеству с Францией по ядерному сдерживанию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Стубб: Финляндия начала реализацию инициативы Франции по ядерному сдерживанию

Стубб: Финляндия начала реализацию инициативы Франции по ядерному сдерживанию

Фото: REUTERS.

Финляндия на прошлой неделе официально начала работу по реализации французской инициативы в области ядерного сдерживания. Об этом сообщил президент страны Александер Стубб, выступая на открытии 258-го курса по вопросам национальной обороны в Хельсинки.

Как отметил финский лидер, полный формат взаимодействия с Парижем пока находится на стадии формирования, и перед принятием окончательных решений Хельсинки намеревается тщательно оценить все потенциальные последствия.

Стубб подчеркнул, что Финляндия относится к данному сотрудничеству со всей серьезностью, а сама инициатива призвана укрепить систему коллективного сдерживания.

Напомним, в марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ужесточить ядерную доктрину из-за новых угроз и увеличить количество ядерного оружия. В МИД России отметили, что Париж планирует рассредоточить его по территории неядерных стран Европы для оперативной деятельности, что вызывает особое беспокойство.