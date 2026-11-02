Шойгу рассказал о вербовке людей для подрыва суверенитета России

Шойгу заявил, что в РФ ведется активная вербовка людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сейчас идет активный поиск людей, готовых за деньги содействовать разрушению суверенитета государства. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на открытии международной недели «Народы России».

«Не секрет, что сейчас идет активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», - отметил Шойгу.

По его словам, подобная деятельность ведется целенаправленно и затрагивает разные категории граждан. Шойгу подчеркнул, что речь идет не о единичных случаях, а о системной работе внешних сил. Секретарь Совбеза призвал учитывать эту угрозу при обсуждении вопросов единства народов страны.

Ранее Шойгу раскрыл, что Польша и страны Прибалтики стоят за вербовкой специалистов для развала России. Как он отметил, именно в этих государствах людей подготавливают к выполнению преступных операций в российских регионах.