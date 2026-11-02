Космонавт Вагнер: американским астронавтам нравятся российские мясные консервы Фото: EAST NEWS.

Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) с высоким интересом относятся к российскому рациону питания, отдавая особое предпочтение творогу и мясным консервам из России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал летчик-космонавт и лектор Российского общества «Знание» Иван Вагнер.

«Мы делимся, меняемся продуктами периодически. Наш творог, например, нравится всем. Также у нас очень вкусные мясные консервы, коллеги с удовольствием прилетают и едят их», — сообщил он.

Вагнер также отметил, что в условиях невесомости у членов экипажа часто возникает потребность в ярко выраженных вкусовых раздражителях — остром, соленом, сладком и кислом. По этой причине на орбиту регулярно просят прислать соусы и приправы, такие как аджика и перец.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что США и РФ не могут существовать друг без друга на МКС. По его словам, Международная космическая станция остается уникальным пространством, где судьбы двух космических держав неразрывно связаны.