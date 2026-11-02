Сделать маленькую квартиру более уютной возможно: архитектор рассказала как Фото: FOTODOM/Shutterstock

Сделать маленькую квартиру удобнее возможно, рассказала архитектор Светлана Шульгина в беседе с «Газетой.Ru». По её словам, начинать надо не с покупок, а с плана: продумать планировку, места хранения и расстановку мебели.

Первый шаг — убрать визуальный шум. Шкафы до потолка в цвет стен растворяются в комнате и не давят. Выручает и мебель-трансформер: подъёмная кровать на ортопедическом основании днём освобождает место для гостей, а стол на колёсиках с регулируемой высотой годится и в качестве журнального, и как обеденный. Сдвижные перегородки вместо распашных дверей экономят до полуметра в каждом проёме.

Цвет, зеркала и свет многие считают мелочами, но в маленькой квартире именно они создают ощущение простора. Единая нейтральная отделка стирает границы между поверхностями. Зеркало работает, только если отражает простор, а не глухую стену: иначе оно не расширяет комнату, а удваивает тесноту, уточнила специалист.

По словам Шульгиной, в жилых зонах лучше выбирать тёплый или нейтральный свет — холодный делает помещение неуютным. Рассеянная подсветка снизу облегчает мебель, а свет по периметру потолка визуально его приподнимает.

Шульгина подчеркнула: в небольшой квартире мелочей нет. Один неудачно поставленный шкаф или яркое пятно на стене перечеркнут всё остальное. Поэтому совет простой — сначала схема расстановки на бумаге, потом покупки. Это сэкономит и деньги, и нервы.

При этом дизайнеры отмечают, что частая ошибка при планировке — слишком узкий проход у кровати. Как пишет 360.ru, об этом стоит задуматься сразу, однако на рисунках всё может выглядеть гораздо удобнее, чем в жизни.