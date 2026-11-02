Фотограф «Комсомольской правды» Михаил Фролов стал лауреатом конкурса 35Awards

Работы фотографа «Комсомольской правды» Михаила Фролова отметили на конкурсе 35Awards. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фотограф «Комсомольской правды» Михаил Фролов стал лауреатом ежегодной международной фотопремии 35Awards. Его работа «А я иду, шагаю по Москве» вошла в десятку лучших фотографий по результатам основного конкурса «Дождливые города и улицы».

Фото-мастер «Комсомолки» также вошел в число лучших фотографов по итогам конкурса 35Awards в 2026 году. Всего участие в международной фотопремии приняли более 2,6 тысяч человек - свои работы представили фотографии из 91 страны. Для конкурса были отобраны 9678 снимков.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Фролов стал лауреатом премии 35Awards в 2020 году. Фотокор «Комсомольской правды» вошел в топ-35 фотографов в номинации «Репортажная фотография». Его отметили за снимок, сделанный рядом с цирком имени Никулина во время протестных акций в Москве летом 2019 года.