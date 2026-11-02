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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 18:44

Восьмилетний мальчик получил тяжелую травму после падения с качелей: заведено уголовное дело

В Уфе заведено уголовное после падения мальчика в фитнес-клубе с качелей
Анна АДАМАЙТЕС
В Уфе заведено уголовное после падения мальчика в фитнес-клубе с качелей

В Уфе заведено уголовное после падения мальчика в фитнес-клубе с качелей

В Уфе возбудили уголовное дело после травмирования восьмилетнего мальчика в детской комнате одного из фитнес-клубов. Ребенок упал с качелей и получил компрессионные переломы трех позвонков, сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи проводят первоначальные мероприятия и устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе расследования они дадут правовую оценку действиям лиц, отвечавших за безопасность детей в помещении фитнес-клуба.

Ранее KP.RU писал, что в Уфе семилетний мальчик упал с двухметровой конструкции на детской площадке и получил серьезные травмы. После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.