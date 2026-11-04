Песков: Киев обязан объявить состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Фото: Иван МАКЕЕВ.
Властям Киева предстоит самостоятельно объявить состав своей делегации для участия в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, известно ли в Кремле, кто будет представлять Украину на предстоящей встрече. Он подчеркнул, что этот вопрос должна прояснить именно украинская сторона.
«Это же не нам нужно говорить, это нужно украинской стороне говорить», - сказал представитель Кремля.
Как ранее писал сайт KP.RU, трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. По словам Пескова, на встрече государства детально обсудят вопросы безопасности.