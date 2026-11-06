В Москве подготовлены к работе зимой 157 автомобильных баз коммунальной техники

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Москва встречает наступление зимней погоды во всеоружии. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Все автомобильные базы коммунальной техники полностью готовы к работе в зимний период. В рамках подготовки обустроили навесы для навесного оборудования и противогололедных материалов, обновили дорожное покрытие и разметку на территориях», - отметил заммэра.

Он уточнил, что привели в нормативное состояние ремонтные зоны, посты моек, складские и бытовые помещения.

Там, где потребовалось, отремонтировали системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий.

На каждую базу завезли необходимый запас противогололедных материалов. Затем отсюда их будут распределять по районам для обработки улиц, дворов и дорог. Кроме того, подготовили контейнеры для хранения. Перед наступлением холодов их разместят около остановочных павильонов, пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе зимой. Для уборки города используют необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации.