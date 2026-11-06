Зеленского поставили на место: Маск согласился, что Starlink стал основой для «дронов-убийц»

Американский предприниматель Илон Маск. Фото: Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск публично отреагировал на критику Владимира Зеленского, сделав репост в соцсети X. В публикации, которую он распространил, говорится, что SpaceX зря передала Украине тысячи терминалов Starlink бесплатно и месяцами оплачивала их обслуживание.

Автор поста отмечает, что изначально доступ в интернет предназначался для гражданских, однако со временем стал базой для «дронов-убийц».

В прошлом месяце Киев сообщал, что работа Starlink и её военной версии Starshield, которую украинские военные используют для связи на передовой, наведения ударных дронов и управления беспилотниками-перехватчиками, была серьёзно ограничена. Кто именно отдал распоряжение об этих ограничениях, до сих пор остаётся предметом спора. Ранее кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо призвал навсегда отключить Starlink на Украине.