Подруга фронтмена Motley Crue попала за решетку после скандала с погромом: что известно. Фото: Marcel ThomasZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подругу Винса Нила, фронтмена рок-группы Motley Crue, задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на тюремные записи. Рейн Ханна была арестована в воскресенье, а уже на следующий день вышла на свободу, внеся залог в пять тысяч долларов.

По данным источника издания, между парой вспыхнула ссора, причины которой пока неизвестны. Во время конфликта женщина, как утверждается, принялась крушить дом музыканта, а затем напала на самого Нила. В полиции официально комментариев не дают, но факт задержания подтверждают записи офиса шерифа округа Уильямсон в штате Теннесси.

Издание также получило снимок Ханны при оформлении. На фотографии она выглядит на удивление спокойной — никаких эмоций на лице. Что именно произошло в тот вечер в доме рокера, знают только двое, и оба пока молчат.

Напомним, пара уже расставалась ранее. Нил разорвал отношения, узнав о предполагаемом романе подруги на стороне. Однако, по информации источника TMZ, уже через месяц они снова были вместе.

Это не единственная громкая новость о насилии за последнее время. Британский актер Рассел Брэнд признан виновным в изнасиловании. Лондонское жюри вынесло обвинительный вердикт по одному пункту обвинения в изнасиловании и трем пунктам в сексуальном насилии.