Молодожены зарезали друг друга, но их все равно судили: Итоги скандального дела из Мытищ

В квартире обнаружили тела 23-летней Евгении Эктовой и ее 28-летнего супруга, актера Владислава Бенграфа. Фото: социальные сети.

Мытищинский городской суд закрыл два уголовных дела против молодоженов, которые, по версии следствия, зарезали друг друга. Об этом сообщает KP.RU.

Трагедия произошла 19 апреля 2026 года. В квартире обнаружили тела 23-летней Евгении Эктовой и ее 28-летнего супруга, актера Владислава Бенграфа. Оба погибли от многочисленных ножевых ранений. При этом дверь была заперта изнутри, а следов присутствия посторонних следователи не нашли.

Незадолго до случившегося супруги, поженившиеся в октябре 2025 года, оказались на грани развода. Евгению не устраивали ревность и постоянный контроль со стороны мужа. Пара даже успела разъехаться, однако в день трагедии Владислав вернулся домой.

В ту ночь соседка услышала крики из квартиры молодоженов и вызвала полицию. Она также связалась с матерью Евгении, Ольгой, которая немедленно приехала на место.

«Когда я приехала, криков уже не было. Полиция вскрывала дверь. Я не понимала, что происходит. Я надеялась, что моя дочь жива», — рассказала женщина.

По результатам экспертизы следствие пришло к выводу, что супруги целенаправленно наносили друг другу удары ножом, а не защищались. В результате возбудили сразу два дела об убийстве, где каждый из молодоженов одновременно проходил потерпевшим и обвиняемым.

Оба дела рассматривали разные судьи, однако в итоге производства прекратили в связи со смертью обвиняемых. Мать Евгении осталась недовольна таким решением. Женщина уверена, что ее дочь схватилась за нож лишь для самообороны.

Ранее в Якутии женщина убила супруга во время ссоры из-за жилплощади. По версии следствия, жительница Олекминска в состоянии алкогольного опьянения взяла на кухне нож и несколько раз ударила мужа в грудь. Мужчина скончался на месте, а материалы уголовного дела передали в суд. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.