Сколько мигрантов выдворили из России за 2026 год: в Госдуме озвучили конкретные цифры Фото: Ольга ЮШКОВА.

Судебные приставы за девять месяцев 2026 года принудительно выдворили из России 63,5 тысячи мигрантов, нарушивших законодательство страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Спикер нижней палаты парламента также привел статистику МВД, согласно которой за восемь месяцев текущего года более 260 тысяч иностранцев получили запрет на въезд в РФ. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основная часть таких решений связана с административным выдворением и депортацией.

Володин напомнил, что 3 ноября в России вступил в силу закон, расширяющий основания для выдворения мигрантов. Теперь соответствующее наказание предусмотрено 45 статьями КоАП вместо прежних 22.

В частности, иностранцев могут выдворить за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии, смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение миграционных правил, неповиновение полиции, дискредитацию ВС РФ и призывы к введению санкций против России.

«Новые нормы позволят продолжить борьбу с нелегальной миграцией, а также будут способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране», — подчеркнул Володин.

По словам председателя Госдумы, с 2024 года депутаты приняли 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. При этом 21 из них был инициирован самими парламентариями.

Ранее KP.RU сообщал, что за девять месяцев 2026 года из Ханты-Мансийского автономного округа выдворили 2135 мигрантов. При этом местное управление МВД вынесло 2419 решений об административном выдворении против 343 годом ранее. Кроме того, еще 3545 иностранцам запретили въезд на территорию России.