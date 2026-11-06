Органы умирали один за другим: 27-летняя женщина съела макароны со сморчками и скончалась

27-летняя француженка погибла, наевшись сушеных сморчков. Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Монпелье начала расследование причин смерти 27-летней Мари-Лу, которая почувствовала себя плохо после того, как съела сушёные сморчки, продававшиеся в магазине. Об этом сообщает BFMTV.

Старшая сестра погибшей Джулия рассказала, что Мари-Лу ела макароны со сморчками. После этого девушке стало плохо. Как сообщается, все органы женщины один за другим отказали, а затем случилась остановка сердца. Джулия назвала произошедшее абсурдом.

Известно, что Мари-Лу ела сушёные сморчки марки ChampiBon. Сейчас продукция снята с продажи.

«Расследование продолжается, и специализированная токсикологическая лаборатория должна провести тщательный анализ, чтобы подтвердить причины смерти», — сообщил прокурор Тьерри Лескуар.

Ранее сообщалось о женщине, которая перестала бояться смерти, посетив загробный мир после отравления.