В посольстве России в Японии опровергли сообщения о протесте послу из-за Japan Tobacco

Посольство РФ: Токио не выражал протест послу из-за Japan Tobacco. Фото: Ilya Galakhov/Globl Look Press

Сообщения о выражении протеста послу России в Токио Николаю Ноздреву в связи с решением по Japan Tobacco Inc. не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на представителей дипведомства сообщает ТАСС.

«Японская сторона роспосольству в Токио никаких протестов не заявляла», — добавил собеседник.

Накануне местная пресса сообщила, что японский МИД вызвал российского посла Николая Ноздрева и выразил ему протест. Причина — передача российских активов табачного гиганта Japan Tobacco Inc. под внешнее управление.

До этого президент России Владимир Путин передал российские активы международной табачной группы JTI во временное управление компании «Промышленные активы».