Американский политолог Вароли заявил, что хочет получить российский паспорт

Вароли заявил, что долгое время жил в России и знает о ней многое Фото: Даниил ОПАРИН.

Американский политолог Джон Вароли сообщил о своем желании получить российский паспорт. За помощью он обратился в МИД России. Об этом он заявил в ходе открытого диалога «Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений».

Как рассказал Вароли, в 2019 году он публично выступил в поддержку права жителей Донбасса самостоятельное выбирать принадлежность к стране. По его словам, после подобных заявлений в США инициировали судебное преследование. Ему грозил тюремный срок до 20 лет. В связи с этим политолог обратился к российским властям с просьбой помочь ему получить новое гражданство.

«Я жил здесь двадцать лет, в 90-е и 2000-е. Я очень хорошо знаю Россию. Я эксперт по России, у меня диплом... Спасибо вашему министерству иностранных дел, что выдали мне убежище здесь. Я очень хочу получить гражданство», - поделился Вароли.

Ранее внук генерала Шарля де Голля и глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявлял, что намерен переехать в РФ. Он хочет получить российское гражданство.

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