Заявление «на эмоциях» закончилось трагедией: преподаватель шахмат покончил с собой после скандала с второклассницей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

67-летний преподаватель шахмат из поселка под Серовом в Свердловской области свел счеты с жизнью после того, как его обвинили в домогательствах к второкласснице. 31 октября мужчина ушел на рыбалку, а позже его тело обнаружили в лесополосе недалеко от дома. Подробностями делится «КП-Екатеринбург».

Родители учеников преподавателя встали на его сторону, поскольку реальная причина подачи заявления в адрес мужчины оказалась достаточно циничной.

«Девочка начала ходить на занятия недавно, она была еще слабой. А у ребят намечался турнир, где был приз – сертификат на один из маркетплейсов. Конечно, девочку не взяли в команду. А мама, когда узнала об этом, затаила обиду. Когда турнир закончился, она написала заявление в полицию на эмоциях. Конечно, потом успокоилась и пыталась его забрать, но было уже поздно», — поделилась местная жительница.

Педагог вел кружок с 1996 года и занимался патриотическим воспитанием школьников. Местные жители отзываются о нем тепло: жена 40 лет проработала директором школы, вместе они вырастили троих детей.

Знакомые педагога уверены: никаких жалоб от самой второклассницы не было. Школа оборудована камерами, индивидуальных занятий педагог не проводил — дети всегда занимались группами. После допросов и проверок мужчину отпустили, но для него это стало позором.

Ранее KP.RU рассказывал, как в закрытом городе Лесном Свердловской области задержали 72-летнего преподавателя музыкальной школы. Экс-ученица обвинила концертмейстера в домогательствах.