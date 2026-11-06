Преодолевший смертельную болезнь мужчина заявил, что перенесся на 50 лет вперед: он рассказал о жутких видениях

Мужчина заявил, что перенесся на 50 лет вперед после смертельной болезни: он рассказал о жутких видениях Фото: REUTERS.

Житель США, едва не умерший от свинки, заявил, что во время болезни перенесся на 50 лет в будущее и увидел события собственной жизни. Об этом сообщает британская газета Mirror.

80-летний Билл Макдональд рассказал, что необычный случай произошел, когда ему было всего восемь лет. Тогда мальчик заразился свинкой, которая вызвала серьезные осложнения. У него начались проблемы с легкими, почками и дыханием. Состояние оказалось настолько тяжелым, что ребенок провел в больнице целый год.

По словам мужчины, однажды он почувствовал, как боль внезапно исчезла, а тело стало невесомым. Макдональду показалось, что он поднялся над собственной кроватью, а затем оказался среди облаков. После этого перед ним начали появляться картины будущего.

«Я увидел свою жену совсем юной, хотя тогда еще не был с ней знаком. Я сразу понял, что женюсь на ней. Передо мной развернулась панорама, словно телевизионная программа или фильм, в хронологическом порядке», — вспомнил мужчина.

Макдональд утверждает, что предвидел убийство президента США Джона Кеннеди, которое произошло девять лет спустя. Кроме того, он якобы увидел собственную службу во Вьетнаме, свадьбу и рождение двух детей. По словам мужчины, все эти события впоследствии действительно произошли.

Последним видением стало путешествие в индийскую пещеру Бабаджи. В 2004 году Макдональд действительно отправился туда, однако на обратном пути перенес сердечный приступ и упал в овраг с высоты около девяти метров. Мужчина утверждает, что тогда вновь пережил внетелесный опыт, но в итоге выжил.

Ранее KP.RU рассказывал о жительнице Канады Хизер Мэй, которая утверждала, что увидела будущее человечества во время клинической смерти. По словам женщины, она пережила остановку сердца из-за массивной легочной эмболии. После этого канадка якобы оказалась в раю, где увидела череду будущих конфликтов, голода и массовых протестов.