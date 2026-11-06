Официантка услышала плач из туалета и нашла тело ребенка в бачке: полиция ищет мать-убийцу Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Филиппин выясняют обстоятельства жуткой находки в ресторане города Нагкарлан. Тело новорожденного ребенка обнаружили в сливном бачке унитаза в туалетной комнате заведения. О случившемся пишет The Sun.

Все началось с того, что официантка услышала из уборной странные звуки, отдаленно напоминающие детский плач. Женщина решила проверить, в чем дело, сняла керамическую крышку бачка и увидела в воде младенца. К этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни.

О случившемся сотрудница тут же рассказала руководству ресторана, а администрация вызвала полицию. Правоохранители приступили к следственным действиям и теперь ищут всех, кто может быть причастен к произошедшему. Тело погибшего малыша передали в похоронное бюро.

Это не первый случай, когда гибель младенца вызывает вопросы у следствия. Ранее в Бразилии четырехмесячный ребенок скончался после того, как медработница, предположительно, ввела ему молоко внутривенно вместо зонда для кормления. Ребенок находился в больнице с бронхитом.