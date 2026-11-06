22-летнего мужчину обвиняют в убийстве пятимесячного сына: он задушил ребенка, когда тот расплакался

22-летнего оренбуржца обвинили в убийстве пятимесячного сына из-за плача Фото: Олег ЗОЛОТО.

Центральный районный суд Оренбурга заключил под стражу 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве пятимесячного сына. Мужчина будет находиться в СИЗО на время предварительного следствия, сообщили в прокуратуре. Об этом пишет «КП-Оренбург».

По версии следствия, утром 3 ноября 2026 года мужчина находился в квартире на улице Советской в состоянии алкогольного опьянения. Он рукой перекрыл дыхательные пути ребенку, в результате чего младенец умер от асфиксии.

Прокурор поддержал ходатайство следователей об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с этой позицией. Постановление пока не вступило в законную силу. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщал, что в Зеленограде на улице обнаружили оставленного без присмотра грудного младенца, на нем был только комбинезон. Малыша осмотрели медики и временно поместили в специализированное детское учреждение. Поиски родителей и родственников продолжились.