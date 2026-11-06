Сколько можно есть квашеной капусты в день и для кого она опасна: врач рассказал, как грамотно включить продукт в рацион

Врач Морозов: Норма употребления квашеной капусты зависит от общего рациона. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Норма употребления квашеной капусты для человека в день зависит от общего рациона. Об этом в беседе с KP.RU рассказал ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Клиники лечебного питания, доктор медицинских наук Сергей Морозов.

Квашеная капуста является ценным элементом здорового рациона, однако даже она может быть опасна при определенных обстоятельствах из-за обилия соли. Как пояснил эксперт, к ее употреблению стоит аккуратно относиться людям с гипертонией.

«Наличие гипертонии у человека не означает автоматического запрета на продукт. Важно, сколько всего соли вы употребляете за сутки. <...> Одна и та же порция капусты может быть нормальной при пресном рационе и избыточной, если вы уже съели за день соленый сыр, колбасу или готовые соусы», - подчеркнул Морозов.

По словам врача, ВОЗ рекомендует взрослым менее 5 граммов соли в день, поэтому это стоит учитывать в своем рационе. Если есть необходимость ограничить соль, то достаточно будет включить в меню небольшую порцию квашеной капусты - от 30 до 50 грамм, которая содержит примерно 0,6-1 грамм соли.

При этом для здорового взрослого человека у которого нет противопоказаний по соли приемлемым ориентиром в рационе станет 50-100 грамм квашеной капусты в сутки. Такая порция включает в себя 10-20 мг аскорбиновой кислоты и до 20 мг витамина C.

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