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6 ноября 2026 22:01

Помогает ли квашеная капуста сжигать жир и худеть: гастроэнтеролог развеял популярный миф

Морозов: Специального эффекта от квашеной капусты при похудении ждать не стоит
Авторы (2):
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Мария МАМАЕВА
Морозов: Специального эффекта от квашеной капусты при похудении ждать не стоит. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Морозов: Специального эффекта от квашеной капусты при похудении ждать не стоит. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Эффективность употребления квашеной капусты перед сном для похудения и ускорения обмена веществ не доказана, поэтому не стоит ждать каких-то определенных результатов. Такое заявление в беседе с KP.RU сделал ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Клиники лечебного питания, доктор медицинских наук Сергей Морозов.

«Доказательств, что квашеная капуста именно перед сном ускоряет обмен веществ или сжигает жир, нет. <...> Если она заменяет более калорийную вечернюю еду, вы будете худеть, но специального «ночного» эффекта ждать не стоит», - пояснил эксперт.

Морозов отметил, что квашеная капуста, употребляемая без обилия масла и сахара, является обычным низкокалорийным продуктом, который можно вписать в свой рацион при похудении.

При этом врач напомнил, что у многих людей употребление квашеной капусты перед сном может вызвать газообразование, распирание или изжогу. Также обильное количество соленого в рационе может задерживать воду в организме из-за избытка натрия. Поэтому большая порция квашеной капусты перед сном ожидаемо приведет к образованию утренних отеков.

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