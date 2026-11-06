Не все товары с маркетплейса можно вернуть: что входит в список Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал NEWS.ru, что часть заказов с маркетплейсов вернуть не получится. Речь о вещах с индивидуальными свойствами: одежда и обувь по меркам, гравировка, мебель по личному чертежу. Всё остальное, купленное дистанционно, можно отправить обратно в течение семи дней после получения.

По закону покупка на маркетплейсе — это дистанционная продажа. Отказаться от товара надлежащего качества разрешено в любой момент до передачи и семь дней после. Условие одно: вещь должна сохранить вид и потребительские свойства, а некоторые категории — ещё и упаковку.

Бельё, косметику и бытовую химию с маркетплейсов возвращать можно, подчеркнул Поздняков. Особые правила действуют для лекарств: качественный препарат разрешено не выкупать ещё до оплаты заказа. Вернуть покупку получится любым удобным способом — почтой, через перевозчика или пункт выдачи, главное, чтобы продавец мог проверить состояние продукта.

Если же товар оказался бракованным, покупатель вправе требовать замены, ремонта или возмещения расходов.

Ранее KP.RU писал, что с 1 октября 2026 года покупатели будут имеют право направлять продавцу претензии по поводу недостатков товаров непосредственно через маркетплейс.