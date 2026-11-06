Умер Агарон Асатур, бывший посол РФ на Маврикии и в Северной Македонии

Агарон Асатур. Фото: МИД

Умер Агарон Асатур, бывший посол России на Маврикии и в Северной Македонии. На момент смерти ему было 82 года. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

«5 ноября 2026 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол в отставке Асатур Агарон Николаевич <...>. Светлая память о Агароне Николаевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», - говорится в публикации дипведомства РФ.

Агарон Асатур занимал должность посла России в Республике Маврикий с 1994 по 1999 год, в период с 2002 по 2006 год также был представителем РФ в Республике Македонии. После отставки в 2007 году от продолжил свою деятельность, работая в рамках ветеранских организаций МИД.

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