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НовостиОбщество6 ноября 2026 17:54

Дочь Райкина после смерти оставила богатое наследство: вот кто получит недвижимость

«АиФ»: сын Екатерины Райкиной получит квартиру и архивы отца
Людмила МИТРОХИНА
Екатерина Райкина

Екатерина Райкина

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина скончалась 3 ноября 2026 года в возрасте 89 лет. Она после смерти оставила наследство, его получит ее сын Алексей Яковлев. Об этом пишет издание «АиФ».

Леонид Брежнев выделил пятикомнатную квартиру в Благовещенском переулке, дом 5, Аркадию Райкину в 1966 году. Екатерина Райкина позже назвала ее «нехорошей» из-за болезни матери. После смерти Аркадия Исааковича Райкина и его супруги недвижимостью управляли их дети. Екатерина часто бывала там.

Также Екатерина Райкина оставит после себя наработки в архиве, связанные с ее отцом. Крупных денежных сбережений не было, так же как и завещания. Все достанется ее сыну Алексею, без судов и раздела имущества.

Ранее KP.RU рассказал, как прошло прощание с Екатериной Райкиной. Журналисты издания были на траурной мероприятии и рассказали, что брат почившей Константин Райкин еле сдерживал слезы.