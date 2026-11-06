Кардиолог рассказал, когда поход в баню не противопоказан при болезни сердца Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru развеял миф о том, что баня всегда смертельно опасна для людей с больными сосудами. По его словам, при грамотном подходе парная превращается в тренажёр для сердечно-сосудистой системы, а не в фактор риска.

Механика простая: в жару сосуды расширяются, после холодной воды сужаются. Такие качели, если повторять их регулярно, укрепляют вегетативную систему и дают организму своеобразную зарядку, уточнил врач. Главное — не геройствовать. Человек, который годами не был в парной, а потом терпит до последнего, рискует получить падение давления, сосудистый коллапс и перегрев. В худшем случае это заканчивается трагедией, особенно если перед заходом в баню была выпита алкогольная доза.

А вот ещё один неочевидный банный риск, о котором предупредил офтальмолог Василий Иваськов. Привычка заглянуть в парную, не сняв контактные линзы, может обернуться лечением на год. Мягкая линза из гидрогеля впитывает влагу, разбухает и буквально присасывается к роговице. Снять её сразу не выйдет, а если тянуть силой, вместе с линзой сойдёт верхний слой глаза.