Домработница украла у Череватого 15,5 млн рублей: в чём она обвиняет жену экстрасенса

Домработнице экстрасенса Череватого дали 2 года условно за кражу 15,5 млн рублей. Фото: соцсети Влада Череватого

Суд в Москве приговорил домработницу победителя «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого к двум годам лишения свободы условно по делу о хищении денег и ювелирных изделий на 15,45 млн рублей. Женщину также оштрафовали на 100 тысяч рублей и обязали возместить ущерб в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Саид Ярахмедов.

По словам защитника, его подзащитная частично признала вину: она подтвердила, что похитила деньги, но отрицала причастность к пропаже ювелирных изделий. Адвокат также заявил, что женщина действовала по указанию супруги Череватого. Сама жена экстрасенса полностью отрицала свою причастность к произошедшему.

К уголовной ответственности по этому делу также намеревались привлечь сына домработницы, который работал у Череватого садовником. По первоначальной версии обвинения, мать передавала ему похищенное в мусорных мешках. Однако, как рассказал Ярахмедов, защите удалось доказать непричастность молодого человека еще на стадии предварительного следствия.

Ранее KP.RU писал, что во Всеволожске домработница похитила у работодателя около 3,8 млн рублей наличными в рублях и иностранной валюте. Чтобы скрыть пропажу, женщина заменила настоящие купюры деньгами из «Банка приколов».