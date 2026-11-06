Каллас столкнулась с волной критики в Сети после нового заявления по Украине Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас столкнулась с волной жесткой критики в свой адрес после очередного заявления об условиях урегулирования конфликта на Украине. Пользователи в Сети разгромили представительницу ЕС в пух и прах.

«Меня уже тошнит от тебя. Такие дилетанты и пиарщики, как ты, - причина того, что Европа не получит места за столом переговоров по Украине между Вашингтоном и Москвой», - написал один из комментаторов в соцсети X.

«Любое соглашение о прекращении конфликта должно привести к тому, что вы, Зеленский и Борис Джонсон предстанете перед судом», - высказался еще один пользователь.

«Вы не вправе выдвигать какие-либо требования в конфликте, в котором вы всего лишь тупые финансисты военной машины Зеленского», - отметил другой комментатор.

Еще один пользователь заявил, что Каллас «столь же некомпетентна, сколь и фанатична», а кто-то поинтересовался у представительницы ЕС, понимает ли она вообще, что такое «дипломатия».

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу евродипломатии пугалом в «прекрасном саду» Евросоюза. Дипломат отметила, что Каллас продолжает наводить страх своими заявлениями, однако бесцельно и глупо.