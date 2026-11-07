Российская армия вклинилась в оборону ВСУ на важном направлении: Киев терпит крах Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска за неделю вклинились в оборону ВСУ на глубину до двух километров в районе Юрковки под Ореховом в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам специалиста, российские подразделения продолжают наступление северо-западнее Орехова, который остается одним из основных укрепрайонов украинской армии на этом направлении. За последние дни бойцам ВС РФ удалось занять несколько новых позиций.

«Если мы говорим о запорожском направлении и непосредственно населенном пункте Юрковка, который находится северо-западнее населенного пункта Орехов — основного укрепрайона противника, — то здесь за истекшую неделю наши военнослужащие заняли ряд новых рубежей и позиций. Есть продвижение в глубину обороны противника: на самых результативных участках до 2 км», — рассказал Марочко.

Эксперт также сообщил, что российские военные расширили зону контроля непосредственно возле Юрковки. Сейчас подразделения ВС РФ зачищают местность от разрозненных украинских отрядов, чтобы надежно закрепиться на занятых рубежах. Ранее Марочко отмечал, что российские силы ведут наступление в этом районе на участке фронта протяженностью около 30 километров.

К слову, ранее Андрей Марочко рассказал, что Ореховский участок остается одним из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ в Запорожской области. По его словам, российские войска стремятся обходить украинские укрепления и перерезать пути снабжения противника. В частности, после освобождения Червоного Яра бойцам ВС РФ удалось перекрыть один из основных маршрутов поставок для украинских подразделений. При этом наступление осложняют открытая местность, активное применение беспилотников и особенности рельефа.