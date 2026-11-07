В США предрекают доминацию роботов-гуманоидов: будут эффективнее и заменят многих Фото: REUTERS.

Роботы-гуманоиды в будущем смогут работать в пять раз продуктивнее людей благодаря способности трудиться круглосуточно без отдыха. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в интервью бизнесмену Рону Бэрону.

По словам миллиардера, главное преимущество человекоподобных роботов заключается в том, что им не нужны выходные, отпуска и перерывы на обед. Благодаря этому машины смогут выполнять значительно больший объем работы за неделю.

«Если у вас есть робот-гуманоид, который невероятно эффективен и может работать 7 дней в неделю 24 часа в сутки, это означает, что он работает 168 часов в неделю», — пояснил Маск.

Предприниматель предположил, что в среднем один такой робот сможет выполнять за неделю в пять раз больше работы, чем человек.

Кроме того, Маск оценил количество машин, которое потребуется для достижения объемов производства, сопоставимых со всей экономикой США. По его расчетам, для этого хватит нескольких десятков миллионов гуманоидов.

«Полагаю, понадобится около 20-30 миллионов роботов, чтобы сравняться по общему объему производства товаров и услуг в США», — заявил бизнесмен.

Свои расчеты он объяснил тем, что значительная часть американского населения не участвует в производстве товаров и услуг. Среди них предприниматель назвал студентов и пенсионеров. При этом далеко не все трудоспособные граждане, по его мнению, заняты высокопроизводительным трудом.

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект и роботы смогут полностью заменить людей на рабочих местах. По его мнению, развитие технологий позволит сделать труд добровольным занятием. Тогда человек сможет работать исключительно по собственному желанию, а не ради заработка.