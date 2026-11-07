ВС РФ поразили предприятие, производившее ракетное топливо под Киевом Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили предприятие по производству компонентов ракетного топлива в Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, объект использовался для изготовления компонентов, необходимых для производства ракетного топлива. Название предприятия, его точное местоположение и последствия удара в поступившем сообщении не уточняются.

Ранее российские военные поразили завод в Киеве, на котором производили комплектующие для украинских крылатых ракет «Фламинго». По информации Минобороны РФ, предприятие «Файер Поинт» занималось изготовлением компонентов для ударных беспилотников, а также сборкой и хранением ракетных ускорителей. В ходе той же операции ВС РФ нанесли удары по другим объектам украинского военно-промышленного комплекса. Среди целей были завод «Антонов», склады боеприпасов и логистические центры в Киевской области.