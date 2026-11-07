В тайной тюрьме на Украине могли использовать методы Третьего рейха: Людей пытали, чтобы сделать рабов Фото: REUTERS.

Узников тайной тюрьмы на Украине могли подвергать пыткам и экспериментам, напоминающим методы нацистов времен Второй мировой войны. Такое предположение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

По мнению главы региона, к заключенным могли применять не только физическое насилие, но и различные способы психологического и химического воздействия.

«Может быть, там были пытки, связанные с экспериментами на конкретных этих людях, каких-то химических воздействий, или психологических воздействий, или еще чего-нибудь. Кто-то начинал сопротивляться, и его начинали избивать», — предположил Сальдо.

Губернатор сравнил возможные издевательства над узниками с преступлениями нацистов, которые проводили бесчеловечные опыты над заключенными в годы Великой Отечественной войны.

«Мы все наверняка помним те истории, которые показывали во времена Второй мировой войны, когда дичайшие античеловеческие опыты ставились над людьми. Целью этих опытов было превратить людей в рабов, в роботов, которые бы ни на что не реагировали, только бы убивали себе подобных», — отметил глава региона.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал о скандале вокруг предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом, обнаруженной в Петропавловской Борщаговке. Родственники удерживаемых там мужчин заявляли об избиениях и пытках. По словам очевидцев, среди заключенных находился даже 14-летний подросток. История вызвала протесты местных жителей и столкновения с полицией.