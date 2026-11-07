Норвежские СМИ вскрыли правду об обещанных Украине еще в 2024 году F-16: где находятся эти истребители

Steigan: Норвегия до сих пор не поставила Украине обещанные истребители F-16 Фото: REUTERS.

Норвежские власти до сих пор не завершили передачу Украине истребителей F-16, обещание о поставке которых было озвучено еще в 2024 году. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Как отмечает портал, публичные заявления руководства страны о значительной военной помощи не соответствуют реальному положению дел на текущий момент.

«Мы слышали, что Норвегия передала Украине шесть истребителей F-16... как значительный вклад Норвегии в оборону Украины... Так и неизвестно, где, собственно, находятся эти истребители», — отмечается в публикации.

По информации авторов расследования, из шести юридически переданных Киеву самолетов только два находились в относительно исправном состоянии, тогда как остальным четырем потребовался капитальный ремонт. На данный момент техника удерживается на объектах в Бельгии.

«Официально самолеты перешли в собственность Украины... Первые два планировалось довести до ума и провести испытательные полеты до августа. Подготовка остальных четырех, согласно планам, завершится лишь в 2027 году», — уточняется в издании.

Тем временем в Кремле отмечалось, что поставки F-16 украинской армии не смогут повлиять на динамику событий спецоперации.