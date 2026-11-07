Sony подала заявки на регистрацию в РФ названия и логотипа PlayStation Фото: REUTERS.

Японская корпорация Sony Interactive Entertainment Inc. подала в Роспатент заявки на регистрацию наименования и логотипа бренда PlayStation. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы соответствующих заявок, поступивших 28 октября 2026 года.

Согласно документам, компания рассчитывает закрепить за собой права на товарные знаки по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ — №9, 28 и 41). В перечень входящих в заявку категорий включены игровые приставки, портативные консоли, контроллеры, наушники, VR-шлемы, видеоигры, а также предоставление игровых онлайн-сервисов и развлекательных услуг.

Напомним, весной 2022 года Sony приостановила официальные поставки консолей и дисков в Россию, а также ограничила работу цифрового магазина PlayStation Store. При этом ключевое российское юридическое лицо компании — ООО «Сони Электроникс» — продолжает свою деятельность. Ранее, 11 августа 2025 года, процедуру ликвидации завершило другое подразделение корпорации — «Сони мобайл коммюникейшнз рус».