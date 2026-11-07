Глава Минобороны ФРГ обрушились с критикой на Трампа в преддверии переговоров в ОАЭ Фото: REUTERS.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил с критикой методов разрешения украинского кризиса, применяемых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Глава немецкого военного ведомства выразил сомнение в эффективности действий Вашингтона на дипломатическом треке.

«События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», — приводит n-tv слова немецкого министра.

Кроме того, Писториус потребовал обязательного предоставления европейским государствам места за столом переговоров.

Такие заявления прозвучали накануне трехсторонних закрытых переговоров с участием делегаций России, Украины и США, запланированных на 10–11 ноября в Абу-Даби. Встреча будет посвящена вопросам обеспечения гарантий безопасности сторон. В преддверии переговоров Трамп заявил о существенном прогрессе в работе по урегулированию конфликта, подчеркнув, что Москва и Киев демонстрируют обоюдное стремление к выходу из кризиса.