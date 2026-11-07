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НовостиОбщество7 ноября 2026 9:37

Когда пройдут похороны народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной: названа дата

Похороны артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной пройдут 10 ноября
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Похороны артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной пройдут 10 ноября

Похороны артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной пройдут 10 ноября

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Прощание с Народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной планируется провести 10 ноября в прощальном зале в Кунцеве, а похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщила дочь артистки.

Актриса скончалась на 89-м году жизни. На протяжении 16 лет, до 2014 года, Лидия Федосеева-Шукшина занимала пост президента Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!», ежегодно проходившего в Санкт-Петербурге. В конце мая 2023 года артистка перенесла инсульт, после чего проходила продолжительную реабилитацию.

Лидия Федосеева-Шукшина внесла неоценимый вклад в отечественный кинематограф, создав десятки запоминающихся образов в культовых советских и российских фильмах, среди которых «Калина красная», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину» и многие другие.