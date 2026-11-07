Минфин Украины: госзаимствования с начала 2026 года составили 16,8 млрд долларов Фото: REUTERS.

Общий объем государственных заимствований Украины за период с января по сентябрь 2026 года достиг 764,3 млрд гривен (16,8 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные из информационной справки Министерства финансов Украины.

По информации ведомства, структура привлеченных средств практически поровну разделилась между внешними и внутренними источниками: на внешние заимствования пришлось 8,8 млрд долларов, а на внутренний рынок — 7,9 млрд долларов.

Главным иностранным кредитором Киева за отчетный период выступил Всемирный банк, направивший по различным программам около 2,9 млрд долларов. Вторым по объему выделенных средств стал Евросоюз, предоставивший заем в размере 2,4 млрд евро. На третьем месте расположился Международный валютный фонд (МВФ), выделивший Украине 1,6 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно примерно 2,2 млрд долларов.

Такие долги киевский режим берет даже несмотря на десятки миллиардов от замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Накануне Минфин Украины сообщил, что общая сумма средств, выделенных Украине за два года действия такой воровской схемой, достигнет 49,4 млрд долларов.