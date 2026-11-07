Бесчеловечную мобилизацию на Украине сравнили с беспределом в 90-е: все оказалось хуже, чем казалось Фото: REUTERS.

Мобилизация на Украине сопровождается таким беспределом, который невозможно сравнить даже с происходившим в 1990-е годы. Об этом заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе с ТАСС.

По мнению политика, происходящее на Украине можно сопоставить с нацизмом и махновщиной. В частности, Константинов обратил внимание на сообщения о тайной тюрьме под Киевом, где, предположительно, незаконно удерживали и избивали людей.

«На Украине происходят ужасные события. И если такая информация просачивается из официальных источников, можно только представить, что происходит на самом деле, что творится в простом украинском селе или на улице. Это даже не 1990-е, это другой уровень беспредела — с жутким нацистским окрасом, с махновщиной», — подчеркнул Константинов.

Поводом для заявления стали события 2 ноября в Киевской области. Тогда украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома удерживали около 40 мужчин, в том числе мобилизованных и военнослужащих, самовольно оставивших части. По сообщениям очевидцев, среди находившихся там людей обнаружили избитого 14-летнего подростка. Происшествие вызвало протесты местных жителей и столкновения с силовиками.

Ранее KP.RU сообщал, что освобожденный из подвала подросток рассказал о жестоком избиении. По словам мальчика, нападавшие били его головой об пол и стены, а также наносили удары по телу. Пострадавшего доставили в Киевскую областную больницу, где он пожаловался на боли в ребрах, поврежденные пальцы и трудности при ходьбе.