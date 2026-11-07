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НовостиОбщество7 ноября 2026 10:28

Головная боль после шапки: почему это происходит и что делать

Терапевт Абдуллаева: Тесный головной убор может вызывать головную боль
Елизавета БУБНОВА
Терапевт Абдуллаева: Тесный головной убор может вызывать головную боль

Терапевт Абдуллаева: Тесный головной убор может вызывать головную боль

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Головная боль после снятия шапки может появляться из-за давления тесного головного убора и реакции сосудов на его устранение. Об этом РИАМО рассказала терапевт Асият Абдуллаева.

«Головные боли действительно могут возникать после снятия шапки. Связано это преимущественно с воздействием тесного головного убора на сосуды и их реакцией на устранение давления. Шапка может излишне сдавливать сосуды, а после ее снятия они расширяются, возбуждая нервные окончания и вызывая дискомфорт», - объяснила эксперт.

По словам спикера, похожая реакция также может возникать и при резкой смене температуры. Дело в том, что на холоде сосуды сужаются, а в тепле, наоборот, расширяются, что также может сопровождаться неприятными ощущениями.

«В норме при правильно подобранном головном уборе регулярные головные боли должны вызвать настороженность и послужить поводом для обращения к специалисту», — подчеркнула Абдуллаева.

Как KP.RU писал ранее, даже при комфортной температуре, к примеру, +15 градусах, к быстрому переохлаждению могут привести сильный ветер и дождь. Таким образом, организм будет максимально уязвим к инфекциям.